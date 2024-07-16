劉正山析美大選：民主黨崩潰、共和黨有隱憂

中山大學政治學研究所教授劉正山。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月16日電（記者 蔣繼平）美國共和黨總統參選人特朗普13日在賓州造勢時遭遇槍擊。中山大學政治學研究所教授劉正山接受中評社訪問分析，民主黨在拜登頻失言、不面對健康問題、選情不利的情況下已經很緊繃，特朗普遭槍擊後更是一片安靜認為無法勝選了，因為賓州就是重要的搖擺州，代表共和黨將團結支持特朗普，造成民主黨選情崩潰。但槍手背景並非民主黨的人，後續面對反特朗普的激進現象，可能會是共和黨的隱憂。



劉正山，台灣大學政治學系政治理論組學士、美國堪薩斯大學（University of Kansas）政治學碩、博士。現為中山大學政治研究所教授，研究領域為政治學方法論、比較政治、民意與選舉行為。



劉正山表示，11月的美國大選是拜登與特朗普第二次對決，2020大選首次對決拜登衹有贏一些些，6至7個搖擺州倒向拜登最後才小贏。這次槍擊案發生的賓州就是搖擺州之一，且是最重要的搖擺州，這次可能就不會倒向拜登了。當所有搖擺州都不倒向拜登時，特朗普就是穩贏了。其他州是不太會動的，因此搖擺州很重要。發生這次槍擊案後，不管是同情或其他因素，搖擺州應該會倒向特朗普，這對選情不利的拜登更是雪上加霜，目前大多數的共識是這樣。



此外，民主黨內的氛圍也不太好，劉正山指出，拜登前面已在辯論、北約峰會上幾次失言，美國記者在辯論後對拜登原本就有一種看戲的心態，還有想要陣前換將的意圖，會小題大作、或去放大缺失，尤其北約峰會記者會後，這些放大現象比辯論失言還要更多，頻率更強。

