邱師儀：特朗普遇刺但美國距離內戰還很遙遠

東海大學政治系副教授邱師儀。（中評社 資料照） 中評社台中7月16日電（記者 方敬為）針對美國共和黨總統參選人、前總統特朗普遇襲效應，東海大學政治系教授邱師儀接受中評社訪問表示，選情大方向對特朗普有利，民主黨拜登陣營屈居劣勢，“換登”聲浪可能加劇，要看民主黨如何因應。至於外界關注美國內部分裂問題，他認為，要取決於特朗普是否進一步激化事件，目前看來，兩黨媒體都高度克制，美國動亂問題不會太嚴重，距離某些人想像的“內戰”還很遙遠。



邱師儀，美國內布拉斯加大學林肯分校（University of Nebraska-Lincoln）政治學博士，東海大學政治系教授，曾任美國內布拉斯加大學林肯分校講師，研究專長美國社會議題、立法過程、民意調查、媒體關係與危機處理、政治心理學、國會研究等。



特朗普13日在賓州造勢遭槍傷，震驚國際，也影響11月美國總統大選選情，邱師儀認為，就選情而言，大方向當然是對特朗普有利，這是普遍共識，特朗普的民調本來就領先，遭遇槍擊事件，也讓特朗普的粉絲以及共和黨的支持者更為團結，在氣勢與選票凝聚上有正面效果，後續特朗普就要參加共和黨的黨代表大會，正式被提名為總統候選人，定於一尊的態勢基本上沒有問題。



邱師儀指出，接下來對民主黨陣營相對棘手，陷入被動的局面，除了要設法去應對特朗普遭槍擊之後的社會分裂效應，還要思考如何提振拜登選情。他看起來，民主黨會比較急，畢竟時間不等人，選舉時程步步進逼，該如何突圍，現在是一顆燙手山芋。

