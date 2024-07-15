台灣解嚴37周年　統派批綠色恐怖是新戒嚴

統派團體舉行“紀念解嚴37周年座談記者會”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月15日電（記者 張穎齊）7月15日是台灣解嚴37年紀念日，統派團體今日下午舉行記者會表示，解嚴原本是令人高興的紀念日，但現在卻有新的戒嚴令，那就是民進黨執政下的綠色恐怖、“國安法”、反滲透法等，讓台灣人心惶惶，兩岸戰爭更近了，呼籲全台灣人都要警惕並自覺。



蔣經國於1987年7月14日宣告自7月15日零時起解嚴，結束38年全世界時間最長的戒嚴狀態。台灣地區政治受難人互助會、勞動黨、台灣人民守護民主正義連線、兩岸和平發展論壇今日共同在台大校友會館主辦“紀念解嚴37周年座談記者會”，主題討論“正視解嚴、戒嚴統治的惡性循環”，勞動黨副秘書長許孟祥主持。



上半場與談人包括台灣地區政治受難人互助會副總會長許育嘉、統一聯盟黨主席戚嘉林、左翼聯盟秘書長黃德北、勞動黨副秘書長臧汝興、觀察雜誌社長紀欣。



許育嘉表示，解嚴本是令人高興的日子，但現在政府有欺騙成分，其實所謂台灣的戒嚴，只是代表中國大陸各省臨時新增的戒嚴令，但卻被民進黨官方視為台灣民主化的成果，還說是象徵結束白色恐怖，其實戒嚴只是戰時的手段，白色恐怖也不是戒嚴令的產物，反倒民進黨的“國安法”、反滲透法才是非戒嚴時期的恐怖產物。



戚嘉林說，台灣曾走過悲慘的白色恐怖，如今卻是民進黨的綠色恐怖，反滲透法取代戒嚴法，搞“台獨”認知作戰，約有300人被逮捕、偵訊、羈押等，是解嚴以來最大規模的政治迫害。他呼籲政府發出善意，遏止惡性循環，不能讓台灣變成恐怖島。昔日白色恐怖仍是在大一統之下，台灣仍自認是中國人；如今綠色恐怖是分離主義下反華，否認自己是中國人。民進黨更將去大陸參加論壇活動的人都打成大陸統戰的樣板。大家要知道“台獨”是不會成功，只會讓台灣變成烏克蘭。

