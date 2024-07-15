統派青年：賴討好美國搞仇恨　無能處理兩岸

左翼聯盟中央委員郭行健。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月15日電（記者 張穎齊）7月15日是台灣解嚴37周年紀念日，統派團體與左翼青年等今日下午舉行座談記者會，左翼青年們直言，民進黨執政8年才是讓台灣充滿戒嚴肅殺氣氛，賴清德上任更是搞得風聲鶴唳，好像非我族類、其心必異，無能處理兩岸關係，一昧討好美國，將兩岸帶向比國共內戰時期更嚴重的緊張狀態。



蔣經國於1987年7月14日宣告自7月15日零時起解嚴，結束38年全世界時間最長的戒嚴狀態。台灣地區政治受難人互助會、勞動黨、台灣人民守護民主正義連線、兩岸和平發展論壇今日共同在台大校友會館主辦“紀念解嚴37周年座談記者會”，主題討論“正視解嚴、戒嚴統治的惡性循環”，主持人為勞動黨副秘書長許孟祥。



下半場與談人包括勞動人權協會總幹事王武郎、台灣人民守護民主正義連線成員周湧、左翼聯盟中央委員郭行健、夏潮聯合會秘書長林聲洲、左翼聯盟中央委員郭耀中、兩岸犇報網路編輯陳崇真、白色恐怖受難人家屬史學勤等青年，還有勞動黨主席吳榮元。



郭行健表示，賴清德針對今日解嚴37年紀念日有講到“不希望民主社會用民主反民主，讓與極權主義站在一起的人企圖把國家帶回過去”，這句話顯示賴清德衹有民進黨的意識形態，要有民進黨的意識形態才是護民主、愛台灣，不符合的人都是敵人，非常諷刺。民進黨8年執政，製造非我族類、其心必異的肅殺氣氛，把台灣搞得風聲鶴唳，施政貪腐，把所有問題對推給大陸，只想鞏固自己的執政權力，格局小，又整肅自己人，將台灣帶向比國共對抗時期更嚴重的緊張狀態，無能處理兩岸關係。



郭耀中表示，台灣人應該要團結對抗擁有強大資源的民進黨，民進黨扭曲社會是非對錯，製造仇恨對立，應被制止。



陳崇真說，美國想打造新冷戰、拉幫結派，但祖國中國大陸根本不想對抗，而是要多交朋友，大陸已將對台灣島內的聚焦，只放在“台獨”勢力，非“台獨”都能團結，面對現在綠色恐怖，大家要努力。



史學勤說，賴清德想討好戒嚴最大推手美國，民進黨更利用政府控制的媒體中央社，來進行反民主、指控他人是中共統戰協助者；民進黨也發動青鳥包圍“立院”。他是戒嚴受害家屬，但現在看到民進黨在迫害大家，他要勸民進黨，既然過去自稱是受害者，那如今別成為加害者，別繼續在台灣製造更多受害者。



林聲洲說，賴清德搞“台獨”，宮廟囤放彈藥、將全台2300萬人捆綁如巨型絞肉機之下，民進黨掌握絞肉機的按鈕，瘋狂程度勝過戒嚴時期，全島都軍事管制，根本是新戒嚴。民進黨全面促戰，還發動青鳥行動，利用網軍洗滌人心，卻又發生民進黨籍前桃園市長鄭文燦貪瀆弊案、多起槍擊案爆發等，黑金貪腐、政商勾結，滿手的民脂民膏，大家要揭露民進黨的民主假面具，台海要和平、兩岸共榮，才能真正破除戒嚴的輪迴魔咒。



最後，吳榮元壓軸致詞說，兩岸關係好、台灣才能好，解嚴後兩岸大交流，現在兩岸關係卻又不好，賴清德標榜“台獨”，讓兩岸兵凶戰危，大家面對新的綠色恐怖戒嚴體制，台灣已進入非常危險時刻。剛周湧說要開朗面對情勢發展，他認為要靠大陸強大的制壓，不讓“台獨”冒進，兩岸是同屬一中，要反獨促統。



隨後有2名民眾輪流發言，但情緒都很是高亢，一度爆發叫罵衝突，所幸主持人平息氣氛而落幕。

