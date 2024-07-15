大法官審薦小組　蕭美琴擔任召集人

蕭美琴將擔任大法官審薦小組召集人，明天首度召開會議。（照片：府提供資料照） 中評社台北7月15日電（記者 黃筱筠）“總統府”下午發出新聞稿指出，賴清德已核定成立“司法院”大法官提名審薦小組，由蕭美琴擔任小組召集人。審薦小組將協助賴清德提名大法官人選，咨請“立法院”同意。“總統府”發言人郭雅慧表示，預訂於明天召開第1次會議，展開審薦工作。



“憲法法庭”日前進行暫時處分準備程序庭。“憲法法庭”由大法官擔任。



郭雅慧表示，現任大法官15人，其中2016年11月1日就任的“司法院長”許宗力、副院長蔡烱燉、許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元7位大法官，任期將在今年10月31日屆滿。為使大法官任期銜接，發揮憲政功能，賴清德將依據“憲法”增修條文規定，提名包含正、副院長在內的7位大法官人選，咨請“立法院”同意後任命。



郭雅慧說明，將敦聘蕭美琴、“司法院”前院長賴英照、前副院長謝在全、前大法官林錫堯、“全國律師聯合會”前理事長陳彥希5人為提名審薦小組委員，並指請蕭美琴擔任召集人，賴英照擔任副召集人。



郭雅慧進一步表示，審薦小組將襄助賴清德以公開、公平、公正方式提名大法官，預訂於7月16日召開第1次會議，展開審薦工作（依慣例不含正、副院長），會後將發布新聞，在“總統府”官網刊登徵才公告，並函請機關、學校及團體推薦，接受社會各界推（自）薦大法官候選人。