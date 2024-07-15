國民黨代表團目擊美國共和黨大會前維安升級

國民黨代表團成員，左起：羅雍勝、秦日新、江俊霆、凌濤、康晉瑜。（國民黨提供） 中評社台北7月15日電／美國共和黨總統參選人特朗普13日在賓州造勢大會遇刺，右耳上方受傷，並無大礙，將如期出席15日於威斯康辛州登場的共和黨全國代表大會。中國國民黨出席共和黨大會代表團今已抵達芝加哥國際機場，隨即轉往主辦城市密爾瓦基。隨團出訪的國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤說，密爾瓦基維安大幅升級，街道見警率明顯提升。



國民黨代表團預計還將出席傳統基金會政策研討會，共和黨全國代表大會第一天議程“讓美國再次富裕”，重點關注經濟政策、監管削減和重新制定的貿易協議。



國民黨代表團成員包含：國民黨副秘書長江俊霆、駐美代表處代表秦日新、智庫副執行長、桃園市議員凌濤、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝等。



國民黨表示，國民黨向來與美國共和黨、民主黨兩大主要政黨互動密切，於7月派出共和黨訪問團、8月則組成民主黨訪問團，密切瞭解美國兩黨最新政策發展方向，也將會晤各黨參眾議員、各州重要代表人物。



國民黨指出，因特朗普遭遇槍擊，國民黨代表團也於大會第一時間，表達國民黨主席朱立倫的慰問與關心之意。



凌濤觀察，因為槍擊案，整個密爾瓦基市維安大幅升級，原先5分鐘就可抵達的路段，因為設置各攔查點及路障，預計要耗時超過20分鐘，增加3至4倍的通勤時間，讓整體的行程壓縮，準備的時間加長。而全代會會場也預計加高維安層級，嚴格執行證件、金屬物品等相關查驗。



凌濤提及，整個密爾瓦基街道見警率明顯提升，路上雖然有許多2024共和黨全國黨代表大會的旗幟、海報與標語，但顯然蒙上一層肅穆的氣氛，大家對於明日舉行的全代會第一天議程都嚴陣以待。

