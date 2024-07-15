特朗普當選機率升　李鎮宇：台應做談判準備

台新金控首席經濟學家李鎮宇。（中評社 資料照) 中評社台北7月15日電／美國共和黨總統參選人特朗普7月13日於賓州選舉造勢集會上遭遇槍擊，外界押注特朗普當選機率立刻跳升。台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，針對特朗普未來可能提高關稅、延續減稅政策等，台灣政府必須提前因應，做好談判準備。特朗普先前曾直呼，台灣搶走美國的半導體生意，對於“護國神山”台積電可能也將面臨衝擊。台積電亞利桑那廠“蓋越慢越好”，倘若特朗普真的勝選，屆時可以談判的籌碼也將比較多。



根據《信傳媒》報導，李鎮宇接受電訪時指出，美國人寧願投給一個“Strong but wrong”的總統，也不會選一個“Weak but right”的總統，可見美國人偏愛具有強人風格的候選人，而特朗普歷經了槍擊事件後，正展現出“強人”的強烈形象，因此大大拉抬了特朗普的選舉氣勢；反之，民主黨氣勢滑落谷底，急需有效激發投票慾望及投票信心的作為。



因此針對美國11月大選的看法，李鎮宇認為，特朗普當選的機率正在快速上升，但由於目前距離大選還有100多天，或許還有變數，因此還不能篤定，只能說，特朗普當選的機率正在快速上升。



由於特朗普先前曾針對關稅主張“無差別攻擊”，除了對中國課徵60％關稅之外，也計劃對所有美國進口商品徵收10％關稅，這對於台灣可能造成什麼衝擊？



李鎮宇指出，關稅措施皆牽涉到談判手段，而且是“總統說了算”，不需要進國會，因此他拋出兩個問題，第一，台灣準備好跟特朗普談判了嗎？第二，台灣可以談什麼、能有什麼籌碼跟特朗普交換？呼籲政府必須要組成團隊，及早做好準備。



李鎮宇接著說，市場傳聞可能將是下屆的美國財政部長、曾是特朗普執政時的貿易代表萊海澤（Lighthizer）先前多次強調“No Trade Is Free”（沒有貿易是自由的），因為許多國家都透過政府力量干預進而占美國的便宜，他更曾點名中國、韓國、台灣，透過政府力量以補貼方式創造產業競爭力，甚至以鬆散的勞工條件去創造勞動競爭力，對於美國極為不公平。



