特朗普當選機率升　李鎮宇：台應做談判準備

台新金控首席經濟學家李鎮宇。(中評社 資料照) 中評社台北7月15日電/美國共和黨總統參選人特朗普7月13日於賓州選舉造勢集會上遭遇槍擊,外界押注特朗普當選機率立刻跳升。台新金控首席經濟學家李鎮宇指出,針對特朗普未來可能提高關稅、延續減稅政策等,台灣政府必須提前因應,做好談判準備。特朗普先前曾直呼,台灣搶走美國的半導體生意,對於“護國神山”台積電可能也將面臨衝擊。台積電亞利桑那廠“蓋越慢越好”,倘若特朗普真的勝選,屆時可以談判的籌碼也將比較多。



根據《信傳媒》報導,李鎮宇接受電訪時指出,美國人寧願投給一個“Strong but wrong”的總統,也不會選一個“Weak but right”的總統,可見美國人偏愛具有強人風格的候選人,而特朗普歷經了槍擊事件後,正展現出“強人”的強烈形象,因此大大拉抬了特朗普的選舉氣勢;反之,民主黨氣勢滑落谷底,急需有效激發投票慾望及投票信心的作為。



因此針對美國11月大選的看法,李鎮宇認為,特朗普當選的機率正在快速上升,但由於目前距離大選還有100多天,或許還有變數,因此還不能篤定,只能說,特朗普當選的機率正在快速上升。



由於特朗普先前曾針對關稅主張“無差別攻擊”,除了對中國課徵60%關稅之外,也計劃對所有美國進口商品徵收10%關稅,這對於台灣可能造成什麼衝擊?



李鎮宇指出,關稅措施皆牽涉到談判手段,而且是“總統說了算”,不需要進國會,因此他拋出兩個問題,第一,台灣準備好跟特朗普談判了嗎?第二,台灣可以談什麼、能有什麼籌碼跟特朗普交換?呼籲政府必須要組成團隊,及早做好準備。



李鎮宇接著說,市場傳聞可能將是下屆的美國財政部長、曾是特朗普執政時的貿易代表萊海澤(Lighthizer)先前多次強調“No Trade Is Free”(沒有貿易是自由的),因為許多國家都透過政府力量干預進而占美國的便宜,他更曾點名中國、韓國、台灣,透過政府力量以補貼方式創造產業競爭力,甚至以鬆散的勞工條件去創造勞動競爭力,對於美國極為不公平。