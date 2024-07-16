劉正山：北約峰會不提以色列　歐美最大矛盾

中山大學政治研究所教授劉正山。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月16日電（記者 蔣繼平）在美國華府舉行的北約75週年峰會11日落幕。中山大學政治研究所教授劉正山接受中評社訪問時分析，這場北約峰會是美國總統拜登準備的大秀，塑造可持續領導北約，但因失言被媒體毀掉，13日發生美國共和黨總統參選人特朗普遭槍擊後更無勝選機會，光環盡失。但兩大區域戰爭，卻不提以哈戰爭，除避重就輕，挺不挺以色列也是美歐之間最大的矛盾，這是一道北約的裂縫，中、俄會有施力空間，若美國真的換人執政，以色列與特朗普的關係如何也是很大的疑問。



劉正山，台灣大學政治學系政治理論組學士、美國堪薩斯大學（University of Kansas）政治學碩、博士。現為中山大學政治研究所教授，研究領域為政治學方法論、比較政治、民意與選舉行為。



北約75週年峰會11日在華府落幕，美、歐等三十二個會員國及日、韓、紐、澳與會並發表聯合聲明，除了劍指俄羅斯，還直指中國持續對歐洲安全構成系統性挑戰。不過，拜登最後一天出現多次口誤，把烏克蘭總統澤倫斯基叫成俄羅斯總統普丁，隨後又在閉幕記者會上，把副總統賀錦麗說成了對手特朗普，變成外界關注焦點。



劉正山表示，這場北約峰會原本是拜登的大秀，代表世界的領袖美國集結夥伴國家來反俄，也意謂著反中， 一定支持烏克蘭，所有聯盟夥伴能找的都找了。原本在塑造拜登的形象可持續領導北約，但是因為失言關係毀在記者手裡，變成一般民眾心中不認為拜登可以領導，但世界各國又想要在既有秩序利益還是得說好話，基本上就很尷尬。



劉正山認為，其實維護世界秩序是不是只能劍指俄國？這是把球做小了，但也說不出更宏大的東西，譬如消弭區域戰爭，如何讓世界更和平等等。挺烏克蘭涉及到軍費，昭告全世界美國願意出錢，美國意志沒有消退。而歐洲也需要這筆錢，因為歐洲自己負擔不了，而效果張力僅止於此，北約目前沒有太大議題，就靠美國獨撐。



劉正山指出，槍擊案發生後拜登在北約峰會的光環全部消失，因為選情不利，不管如何樹立領導威信，最後都會輸，這種情況會讓歐洲盟友處在“不管開不開會，都要重新計算”，也就是要做好美國領導人“換人的準備”。媒體就報導匈牙利民族主義總理奧班(Viktor Orban)北約峰會後又去見特朗普，可見都在盤算，雞蛋不要都放同一個籃子裡。