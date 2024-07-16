戚嘉林語中評：特朗普若當選美中關係有空間

台灣統一聯盟黨主席戚嘉林接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月16日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統參選人特朗普13日在賓州造勢時遭遇槍擊，當選看好度大增。台灣統一聯盟黨主席戚嘉林接受中評社訪問表示，特朗普若當選，會將台灣當作籌碼，與中國大陸叫價，也不會支持賴清德的“台獨”，傷美國利益。且特朗普的共和黨新黨綱沒提到中國大陸與台灣，這讓美國的對中國政策有更寬廣空間。



戚嘉林向中評社說，因此他認為特朗普不會支持“台獨”，因會引爆中美戰爭，對美國完全不利，中美若戰，搞不好讓其他民族崛起，這是美國最不可能想看到的事。



戚嘉林，生於台灣，籍貫湖北沔陽，南非普利托利亞大學國際關係學博士，曾任外交官、世新大學國際關係兼任助理教授、台灣抗日志士親屬協進會顧問、《祖國文摘》發行人。現為台灣史研究會理事長、台灣統一聯盟黨主席。



戚嘉林表示，特朗普會以台灣當做籌碼，持續向中國叫價，台灣從世界大二次大戰後70年以來，命運都不是掌握自己手裡，而是掌握在世界新秩序之下。而中國清朝經過70年休生養息後，最後在澎湖海戰順利打下台灣明鄭政權，如今的中國大陸也有70年的奮鬥，軍事、政經實際僅差美國一步。

