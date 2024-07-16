高雄西子灣蔣介石行館　改名也改風貌

“西子灣蔣介石行館”今年修復完工後，原行館時期綠色外觀，恢復成日據時期的白色。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月16日電（記者 蔣繼平）位於中山大學內的古蹟“西子灣蔣介石行館”，兩年前進行修復工程，今年完工後順勢改名“360藝文空間”，外觀也從行館時期的綠色樣貌，回復成日據時期的白色風貌，另外也復原創建時期的室內一座溫水浴池作為文化資產展出，而建築旁仍展出蔣中正當時的座車。



“西子灣蔣介石行館”位於中山大學內，1935年日本殖民政府慶祝始政四十周年記念台灣博覽會而興建的，時稱高雄觀光館。戰後因曾作為蔣中正的行館，故稱“蔣介石行館”。1989年中山大學接管後命名“西灣藝廊”，2022年啟動古蹟修復工程，今年2月6日完工落成後更名為“360藝文空間”，未來將規劃為藝文展演場域。所謂“360藝文空間”來自於壽山海拔高度356公尺和西子灣岬灣深度4公尺相加而來。



在古蹟修復工程過程中，挖掘出89年前的日據時期溫水浴池，修復團隊保留地面以下的浴池構造及磁磚，適度修補破損處，展示創建時期最重要元素作為文化資產。溫水浴池外觀為一座圓形湧泉式的溫水浴池，水池中央還有一座噴水閥，造型獨特，行館時期拆除掩埋改為供侍從使用的臥室與浴室。



經過這次修復，建築外觀樣貌與原本行館時期外觀明顯不同，外觀明顯從綠色變成白色，也拆除入口處上方早餐室，整體外牆色彩修復、四周圍牆拆除及各立面大面窗的復原等等，外觀回復日據時期的風貌。旁邊的仍展出蔣中正當時的座車。