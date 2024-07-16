劉德海：槍擊案凸顯美槍枝氾濫　特朗普穩贏

劉德海。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電（記者 黃筱筠）美國共和黨總統參選人、前總統特朗普日前在賓州一場選舉造勢集會上遭遇槍擊負傷。台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社訪問表示，現在大勢對特朗普非常有利，民主黨是否把總統拜登的提名換掉，應該沒有什麼關係了。可能因此拜登也不用換了，因為民主黨是不太可能贏，“換誰都贏不了”，不如讓拜登繼續選。加上槍擊事件，可能讓兩黨更團結，共和黨都團結了，民主黨還要鬧事嗎？這個事件發生拜登不會換，但對特朗普有利，幾乎穩贏。



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，學術專長為國際關係、比較外交政策、東北亞國際關係，曾任政治大學國際合作事務處國合長。



特朗普發生槍擊案與台灣2004年陳水扁319槍擊案類似嗎？會因此影響美國大選？劉德海表示，特朗普槍擊案與台灣319槍擊案不像，319沒有人看到事情發生經過，沒有人像美國這件事情，這樣清清楚楚。且319槍擊案至今，是真？是假？沒有人知道，情況不一樣。



他指出，319槍擊案不是一個在一個公開地點發生，也沒有像特朗普這樣影片或是血跡等，特朗普槍擊案是清清楚楚的發生，自導自演應該不可能。這名槍手也不是民主黨人，只是有捐款給民主黨。



劉德海說，這件事情對美國是很嚴重影響，首先是，美國槍枝氾濫問題，這是打仗的武器，都可以隨便使用，射擊準確度很高，美國人不願意面對現實上槍枝氾濫的問題。第二，無法找出這名年輕槍手的動機，因為也看不出來動機，可能就此結案。美國一直沒有注意到社群媒體氾濫之後，導致很多有目的要誤導別人的敘述，讓美國國內仇恨提高、兩黨對抗惡化，這是美國嚴重且要面對的課題。

