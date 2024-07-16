劉德海語中評：中美合作才能改善全球經濟

劉德海。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電（記者 黃筱筠）台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社訪問表示，美國共和黨總統參選人、前總統特朗普遭到槍擊事件讓選情穩定，贏面很大。特朗普若上任，雖提到美國優先，但經濟上，中美可能有某種程度的合作。特朗普是生意人，若中美經濟合作有利美國經濟，他是可能修正政策，不見得中美關係一定會全面對抗。



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，學術專長為國際關係、比較外交政策、東北亞國際關係，曾任政治大學國際合作事務處國合長。



劉德海對中評社說，美國選舉中經濟是大問題，有四成以上美國民眾認為拜登執政民眾變窮了，現在拜登要打經濟牌很難，因為前面執政經濟太差，就算後面做好，還是無法立刻顯現。就算現在忽然說要降息，但通膨根本問題是俄烏戰爭。俄烏戰爭以及以阿戰爭對歐洲影響很大，俄烏戰爭以後，美國進口的東西通通漲價，美國是需要靠進口的國家，現在就是美國民眾倒楣。



他表示，美國政府現在希望提升美元價值，讓通膨不要這麼嚴重，但是積弊嚴重難返回。現在每天都看要不要降息，也都是假的。如果降息之後，日本資金可能就抽回去，潮水會退潮，美國就沒有錢。美國現在經濟問題不是這麼簡單，特朗普若當選要解決也有限。特朗普說俄烏停戰，當然這對美國經濟幫助很大。但特朗普政策是公司稅要調降，對美國內部經濟發展有利，但是又說進口關稅要課以重稅。美國靠進口為主，還是不利美國通膨，搞不好還可能變嚴重。

