介文汲：美國大選對立嚴重　賴清德應借鏡

介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北7月17日電（記者 黃筱筠）美國共和黨總統參選人、前總統特朗普13日在賓州選舉造勢場遭遇槍擊負傷。資深外交官、台灣前駐紐西蘭代表介文汲接受中評社訪問表示，這次特朗普遭到槍擊事件凸顯美國是嚴重暴力社會，以及呈現兩極分化對立的社會。未來特朗普與拜登在大選過程上都有危險性。



他也認為，美國事件給台灣借鏡是，賴清德要節制權力，不要再煽動對立，缺乏高度像一隻鬥雞一樣。台灣最需要改的是賴清德，賴清德若不改台灣人民就繼續受苦。



介文汲也認為，這件槍擊次見呈現出民主政治、美式民主走到要徹底檢討的地步。政治、政黨、黑道與財團關係劃不清楚。美國、台灣都呈現出共同現象。



介文汲，政治大學外交研究所碩士、日內瓦國際關係學院多邊外交結業證書；曾任“外交部國際組織司長”、駐外辦事處主任、駐美代表處政治組組長、“經濟部”經貿談判代表辦公室副總談判代表、駐紐西蘭代表等，在外交系統有30年工作經歷。



特朗普槍擊事件對美國大選有影響嗎？是否類似台灣2004年發生的319槍擊案？



介文汲對中評社指出，這個槍擊案對特朗普選情有很大幫助，會讓拜登敗選機會更大。但這件槍擊案與319槍擊案根本是兩碼子事，特朗普槍擊案發生時，兇手是誰很清楚，而且馬上抓到。但是319槍擊案自導自演可能性大，陳水扁當時在車隊上造勢時，鞭炮聲很大聲、煙霧也很濃，影片根本看不清處，聽不到槍聲，就發生這件事情，大家覺得很離奇，當時很多人都不知道發生什麼事情。319槍擊案與特朗普遭到槍擊是兩件事。

