黃介正：若特朗普當選　台灣要當心三件事

前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月16日電（記者 楊騰凱）前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正向中評社分析，11月美國總統大選若是共和黨特朗普勝出，台灣要當心三件事。



黃介正說三件事是：第一，可能被要求降低對美貿易順差，少賺美國人的錢。第二，包括台積電等半導體生產聚落會不會被迫移轉到美國。第三，特朗普信奉一個原則，就是你們要自救，別想靠美國人，換言之台灣可能需要繼續提高防衛預算。而且假設兩岸衝突，美國也不會派兵參戰，這點不論特朗普或拜登誰當選都一樣。



黃介正為美國喬治華盛頓大學政治學系博士，曾任陸委會副主委、駐美代表處諮議、淡江大學美國研究所所長、淡江大學國際事務與戰略研究所所長、美國馬里蘭大學政府與政治系副教授、美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員、美國布魯金斯研究院研究員。黃介正現為淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、國民黨國際事務部主任、中華戰略暨兵棋研究協會理事長。



特朗普13日在賓州造勢時遭遇槍擊，震驚全球。黃介正表示，特朗普有特別的個人特質，受槍擊後還表現出不屈服的態度，遇刺事件發生後，一時間內想必會有短期效應，也許10天到14天內，特朗普的聲望會飆升到非常高。但是現在距離美國大選終究還有100多天，特朗普是否能繼續維持高度的民調領先，坦白說也未必。例如美國前總統里根任內也曾遇刺，可是到年底的期中選舉，里根所屬的共和黨依然吞敗。

