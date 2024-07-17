鄭文燦曾為華亞科喊錢進桃園　蔡賴都去過

鄭文燦在2016年12月12日陪同蔡英文一起到華亞科技園區出席活動。（照片：桃園市政府網站） 中評社桃園7月17日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，讓鄭文燦的臉書最後發文日期停留在6月26日。若仔細爬梳鄭過去在臉書的發文，可以發現一些有趣的巧合，鄭甚至還曾為了華亞科技園區喊出“Money in Taoyuan”的口號。



鄭文燦的臉書過去真正提到華亞科技園區的發文並不多，比較明確的是在2016年12月12日，當時擔任桃園市長的鄭陪同蔡英文一起出席“華亞科技公司加入美光科技公司慶祝典禮”。當時鄭意氣風發，笑得相當開心，蔡致詞時也對鄭諸多肯定。



鄭文燦在文末強調，“華亞科技園區每年產值高達約新台幣5000億元，目前正在規劃第二期開發；市府將協助華亞科技公司就地擴廠計劃的相關行政作業，完成擴大興建生產廠房的準備工作。”而就在鄭這篇貼文後9個月的2017年9月，就涉嫌收受同案被告台塑集團顧問廖俊松500萬元款項。



另外，有趣的是，賴清德在2018年6月5日還是“行政院長”時，也曾在鄭文燦陪同下，到緊鄰華亞科技園區僅約7分鐘車程的中華郵政物流園區出席新建工程開工動土典禮，當時眾人合影時，鄭甚至還站在C位，得意的笑容一點也藏不住，而賴致詞時同樣也對鄭語多肯定。



當時鄭文燦指出，“中華郵政物流園區周邊擁有林口工三、工四、華亞科技園區，創造產值相當可觀，完工後將可培育人才、引進產業、育成新創公司，創造更高的附加價值，形成新型態科技園區。”而在鄭這篇貼文後不到2個月的2018年8月，鄭就把500萬元款項交還給同案被告台塑集團顧問廖俊松。