何啟聖爆綠靠俞大㵢押寶共和黨　恐事與願違

特朗普勝選機率倍增，何啟聖解析對台灣的利弊。（照片：何啟聖臉書） 中評社台北7月16日電／美國共和黨總統參選人特朗普13日在造勢活動上遭槍擊，右耳受傷，鮮血直流時還不忘高舉右手、緊握拳頭，數次向支持者高喊“戰鬥”（fight）。特朗普臨危不亂的形象讓他的聲勢暴漲。媒體人何啟聖昨在臉書發文爆料民進黨也有押寶特朗普，即是日前被爆出濫用公帑的駐美代表俞大㵢。但他強調，即便特朗普真的當選，就會讓綠營期盼的稱心如意嗎？恐怕不只是言之過早，更可能是事與願違。



何啟聖指出，先前傳出濫用公帑的駐美代表俞大㵢，“外交部”調查報告稱，實際花費與報導有出入，“顯然，初期化解俞大雷可能去職的風暴”，雖新總統上任想換人，但熟悉內情者即知，俞大㵢的人事，除了蔡英文與蕭美琴姐妹商議外，尚需美國同意；才經美方同意赴任的俞大㵢，如果甫上任不滿一年，即予撤換，一來反映政府用人不察、二來對美方也交代不過去。



何啟聖指出，俞大㵢遭爆料之初，“賴政府”已做好危機管控，即“以價格換價值”的處理原則，俞上任後，積極拉攏共和黨，成功成為共和黨宣布特朗普為總統候選人的全國代表大會上的受邀人員，與六十多個國家與國際組織代表共聚一堂。下一步更希望能安排賴清德能如願進入白宮，這是俞大㵢能夠倖免於難的“價值”。現今特朗普因槍擊案聲勢飆漲，讓民進黨陷入押對寶的歡慶氣氛之中。然而，果真由特朗普重返白宮，對台灣就絕對有利嗎？恐怕言之過早。