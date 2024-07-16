不受特朗普遇襲影響　盧秀燕宣布22日訪美

台中市長盧秀燕與訪團成員一同說明訪美行程，左起數位局長林谷隆、新聞局長欒治誼、副市長黃國榮、秘書處長謝佳蓁。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月16日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天上午宣布，將於22日至31日出訪美國，本次訪問行程集中在美西城市，她表示，未到美東，主要是考量美國正在總統大選的競選期間，希望將行程“單純化”。對於特朗普遭遇槍擊後的美國治安問題，盧秀燕表示，相信維安方面美國接待單位都會有所準備，她不擔心，並再次向特朗普問候，祝福早日康復。



盧秀燕16日出席市政會議前，臨時舉辦出訪美國說明記者會，她表示，預計在7月22日到7月31日訪問美國，這是她擔任市長5年半以來，首次因為公務出訪美國，美國是台灣重要的“友邦”，且台中市在美國就有16個姐妹市，再加上2個友好城市。



盧秀燕說，因此，這次出訪有4個目的，首先是拜訪台中在美國的姐妹城市，增加雙邊情誼；第二個，要探視台中在美國打拼的台商，給優秀的台商加油打氣，例如繼光香香雞、85°C、吃茶三千等；第三個，美國西岸是全球尖端科技重鎮，這次也會進行參訪，讓台中市在第一線能夠掌握全球尖端科技的趨勢，用以參考並推展台中市政；最後就是關心在美國的僑民朋友。

