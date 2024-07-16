綠白還有溝通？陳昭姿曝民進黨團對這案讓步

陳昭姿發言。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月16日電（記者 鄭羿菲）今天是第11屆“立法院”第一會期最終日，不少待三讀的法案都將在16日集中處理、表決。綠白因新住民法案抹紅爭議，關係異常緊張，台灣民眾黨甚至揚言缺席朝野協商。但民眾黨“立委”陳昭姿15日下午親自出席健保點值法案的協商，留下一點空間。陳昭姿16日表示，今早她有接到民進黨團的溝通電話，願接受民眾黨三個附帶決議。



民眾黨“立法院”黨團16日召開時事回應記者會，除了向外界報告投票意向外，也回應媒體時事提問。民眾黨團總召黃國昌、“立委”張啟楷、陳昭姿、麥玉珍出席。



黃國昌主張，民眾黨無法容忍致力推動平等的新住民相關法案，卻因歧視或仇恨而遭扭曲，因此將堅持《新住民基本法》的名稱不會改變，名稱與定義等條文將交由院會依照表決程序處理，其他條文可接受原協商結論。在電業法修法跟公糧收購的問題上，也獲得中國國民黨團的支持。



黃國昌說，民眾黨堅持理性、務實、科學處理問題，面對重大法案更不會看顏色、政治來辦事。在堅持原則下若有衝突，民眾黨願意也可以在合理範圍適度妥協，使國家更進步。



陳昭姿指出，昨天近3個小時的朝野協商雖有些小衝突。但今天早上她接到民進黨團的溝通電話，願意接受民眾黨的三個附帶決議，一是制定藥價調整機制，二是醫療機構盈餘比例須用於提昇醫護待遇，三是“衛福部”應擬出指示藥退出健保補助的期程，3個月後提交報告。