蔣萬安因狼師案遭綠圍剿　台北5藍委幫反擊

左起，藍委羅智強、李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、賴士葆，召開“停止政治抹黑兒少保護 修法不漏接”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月16日電（記者 張嘉文）台北市信義區某私立幼兒園狼師案震驚社會，中國國民黨籍台北市長蔣萬安遭民進黨全力圍剿未即時處理，導致更多兒童受害。國民黨5位台北市“立委”王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀、賴士葆今天召開記者會幫蔣萬安反擊，呼籲民進黨不要藉幼兒事件政治追殺，來轉移鄭文燦涉貪事件的負面效應。



王鴻薇也提到，現行法規確實有不足之處，衹有修法補強，才是真正保護兒少權益。將與眾藍委一起提案修法，兒少三法修正為一致“重罰且禁業”。



台北市某私立幼兒園去年爆發性侵事件，綠營近來猛打此案首次被通報是2022年7月，但台北市政府直至2023年才開罰，足足慢了1年，更沒有第一時間把狼師停職，質疑前後任台北市長柯文哲、蔣萬安未於2個時間點立即處理，導致更多兒童受害。



國民黨籍“立委”賴士葆、李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、羅智強，今天召開“停止政治抹黑兒少保護 修法不漏接”記者會。



王鴻薇指出，法規確實有不足地方，讓這些小孩、家長受委屈，呼籲民進黨不要再做政治追殺，停止政治攻擊，政治抹黑，在這事情上檢討，做修法補強，才是真正保護兒少權益。



徐巧芯則表示，呼籲民進黨不要拿此案件，利用學童、家長做政治鬥爭。她於2023年8月12日時任台北市議員期間，就曾針對此案舉行協調會，而現在民進黨都在批蔣萬安沒作為，但是調閱出2023年關心此案的衹有她，而民進黨衹有議員洪婉臻。她痛批，現在民進黨議員許淑華、“立委”吳沛憶針對此案批評蔣萬安、講得義正詞嚴，但在2023年都一聲不吭。

