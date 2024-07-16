花東快速公路解套！朝野決議12年內完工

國民黨黨團總召傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月16日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日舉行院會，中國國民黨團、民進黨團、台灣民眾黨團三黨罕見達成共識，要求“交通部”盡速推動花東快速公路興建，期程以12年完工為限。此決議獲得院會通過。



國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁本會期積極推動興建花東快速公路，原本他提案設立“花東快速公路建設特別條例草案”，試圖以法律約束行政部門推動建設。但今日院會當中，傅崐萁最後未強推特別條例的立法，取而代之的是，由藍綠白三黨意見一致通過決議，要求“交通部”推動花東快速公路的興建，以12年內完工為限。



院會通過決議如下：為促進花東地區的交通安全及便捷，帶動花東地區的發展，並持續提供花東居民一條安全便捷的道路，“立法院”決議，“交通部”應盡速推動花東快速公路興建，花東快速公路可行性評估應於今年8月完成期末報告，請“交通部”盡速完成審議程序，並積極辦理工程設計、環境影響評估、公務預算籌編、用地取得等作業，依法完成相關程序後，盡早發包施工，確保花東居民通行安全，前後期程以12年完工為限



傅崐萁表示，今天在“立法院”各政黨共同寫歷史，花東人民迫切希望要有一條安全回家的路，經過幾十年，花東後山人民一起走過這麼多悲劇，在今天“立法院”各政黨共同連署下，終於通過興建花東快速公路的主決議。



傅崐萁指出，花蓮人衹有32萬人，但每一年來到花蓮的人數高達1300萬，這都是來自全台和全球的好朋友，興建一條安全回家的路，是給全部國民一起使用的，他特別感謝大家，讓這條安全的路能夠達成。