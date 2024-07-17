黃介正語中評：賴走過頭了 美國會套上枷鎖

前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月17日電（記者 楊騰凱）前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正向中評社表示，若賴清德對“新兩國論”一直不改口，使兩岸關係緊張影響到美國利益，美國不會不介意，賴清德政府要明白，若美國人覺得你過頭了，可能會給你套上枷鎖。



黃介正指出，由於民進黨與中國大陸說不上話，就只能被美國拴著走，民進黨若想在中美之間有槓桿，就必須讓兩岸對話，民進黨無法握有這個槓桿，是他們自己的選擇。



黃介正為美國喬治華盛頓大學政治學系博士，曾任陸委會副主委、駐美代表處諮議、淡江大學美國研究所所長、淡江大學國際事務與戰略研究所所長、美國馬里蘭大學政府與政治系副教授、美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員、美國布魯金斯研究院研究員。黃介正現為淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、國民黨國際事務部主任、中華戰略暨兵棋研究協會理事長。



假設賴清德不扭轉“新兩國論”的說法，兩岸擦槍走火的風險會繼續存在？



黃介正表示，2023年4月蔡英文到美國加州見當時的眾議院議長麥卡錫，隨後中國大陸在台海周邊的警巡常態化，兩岸軍事擦槍走火的機率從那之後就開始升高，兩岸發生不預期的軍事衝突可能性提升。至於最近有很多大陸軍機艦在台海周邊，有一些當然可以解讀為對賴清德稱“兩岸兩國互不隸屬”的反應。

