屏東西市場改建開幕　蕭美琴送攤商好彩頭

蕭美琴贈好彩頭，祝攤商大發利市。（屏東縣政府提供） 中評社屏東7月16日電／屏東西市場16日正式開幕，蕭美琴一早即偕同“經濟部政務次長”何晉滄贈送好彩頭，祝褔大發利市。民進黨籍屏東縣長周春米主持開幕典禮時表示，西市場具備節能減碳、綠色消費、友善土地、行動支付等多功能，除了保有傳統人情味，也吸引青年進駐創業，希望商家與民眾都能擁有更好的消費體驗，共創多贏。



蕭美琴16日一早提前在西市場開幕典禮之前送來祝褔，表達對地方經濟的重視與承諾。蕭美琴和周春米提著茄芷袋與攤商、青農親切問好、話家常。她買了喜歡的酪梨、苦瓜等農產，為西市場開幕帶來好采頭，隨即再趕回台北開會。



周春米在開幕式致詞表示，感謝蕭美琴及何晉滄南下參與，致贈好彩頭與鳳梨“旺旺來”。西市場拆除重建前是傳統市場，年久髒亂、建築物也較危險。現在除了帶科技感、有冷氣外，屋頂上使用光電板綠能節電，展現南台灣新市場風範。屏東西市場先前招商時吸引近500名攤商申請，不衹有傳承三代的老字號攤商，還有青年創業也來角逐。



何晉滄指出，“經濟部”運用前瞻預算協助全台公有市場作耐震及結構安全總體檢，屏東西市場是24個重建拆除市場之一。藉市場改建機會，建立現代、舒適，又符合購物需求的消費空間，挑高空間沒有壓迫感、走文青風，且沒有傳統市場潮濕異味，建立起另一種市場文化標竿。



屏東縣政府城鄉發展處表示，西市場是南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，且西市場為當地大埔庄生活文化核心，也是進入屏東市區首要門戶，與屏東火車站車程距離約5分鐘，未來配合六塊厝高鐵特定區開發，有助帶動發展。



屏東縣政府爭取中央補助新台幣8200多萬元，連同自籌1億1000多萬元，斥資總金額1億9千多萬元。2022年7月拆除原西市場，同年10月7日動土，於原址重建。西市場全區2層樓，1樓有16間店舖、78攤市集，2樓為用餐區可容納200人，戶外停車場提供46個汽車車位、194個機車車位及YouBike站。