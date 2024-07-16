現場看共和黨大會　凌濤：維安嚴密近半封城

凌濤表示，密爾瓦基的維安讓某些重要區域達到“半封城”狀態。（照片：凌濤臉書） 中評社台北7月16日電／日前逃過暗殺的美國前總統特朗普15日在共和黨全國代表大會獲得提名，將代表角逐年底總統大位，並宣布俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）為他的競選搭檔。中國國民黨派觀選團與會，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，主辦城市密爾瓦基的維安已經到達到“半封城”狀態，安檢站、路障，遍佈整個城市，讓整體通勤時間增達3倍。



凌濤昨晚在臉書發文，共和黨全代會主辦城市密爾瓦基（Milwaukee），沿路可見因特朗普遭槍擊後，所提升的維安警戒，包括安檢站、路障，遍佈整個城市，讓整體通勤時間增達3倍。



凌濤今天也發文說，密爾瓦基的維安讓某些重要區域達到“半封城”狀態，路上有腳踏車警隊、河上有全副武裝、設置機槍的快艇維安，全城繃緊神經。而2024RNC的通行證，審查非常嚴格，且使用“作為美國自由和啟蒙的強大象徵”自由女神像，再次重申自由與民主，並強調個人自由和有限政府干預。



凌濤表示，特朗普提名副總統提名人俄亥俄州參議員范斯（James David Vance），年僅39歲、具軍人背景、耶魯法學高學歷，《絕望者之歌》作者，出生貧困但成功翻身的生長歷程，用於平衡年齡優劣勢、對方副手賀錦麗的法學背景，也強調紀律、美國價值與他們想凸顯的“勤奮的精神”。



凌濤說，共和黨全代會第一天的主軸很鮮明，鎖定全美基層工人、農人，以“讓美國再次富裕”（Make America Wealthy Once Again），並針對幾個“搖擺州”賓州、密西根州、威斯康辛州等州強力催票。而在特朗普遭槍擊並順利恢復之後，凝聚全美共和黨支持者的投票意願、特朗普拉著范斯一同出場，全場高喊“fight”。但選舉未到最後一刻都有變數，8月將輪到民主黨出招，結果11月5日見真章。