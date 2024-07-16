藍白合推公糧收購漲5元過關　民進黨未反對

藍白合推公糧收購價每公斤調漲5元決議案，民進黨也沒有異議。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月16日電（記者 黃筱筠）為了照顧農民，台灣民眾黨與中國國民黨提出“農業部”應調整公糧收購價格，由每公斤新台幣26元調整至每公斤31元。最後此決議並未表決就通過。國民黨籍“立委”張嘉郡在決議通過發言說，連民進黨都不敢要求表決，希望“農業部”可以遵守決議。



此公決案在各黨代表發言時，民進黨“立委”邱議瑩說，公糧收購價格若調整，未來成本會跟著調整，例如肥料、種苗等稻米產業鏈會跟著大幅調漲。對於七成不繳公糧的稻農，將面對產業鏈成本增加，這就是我們反對公糧收購價格調漲因素。



她也說，調整8元之後經費是新台幣194.6億元，比現行編列81.6億元多了113億元。台灣農民應該要照顧，但不是只有照顧這三成農民，包括花卉、雜糧、果樹等農民都需要政府大力輔導，應該要輔導轉作並且輔導提高水稻雜糧產量能夠提升，希望大家支持。



但“立法院院長”韓國瑜宣讀民眾黨與國民黨合提的公決案後，在場“立委”都沒有異議。這個決議民眾黨與國民黨也有退讓，原本是要調漲8元，但通過的公決案，是調漲5元。



決議提到，“農業部”應調整公糧收購價格，由每公斤26元調整至每公斤31元，提高農民基本利潤，以因應近年物價劇烈波動導致務農成本增加，落實照顧農民之政策。

