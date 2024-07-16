蘇巧慧布局新北市長選戰　藍委：恐白忙一場

綠委蘇巧慧。（中評社 資料照) 中評社台北7月16日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，賴清德肅貪立威，外界猜測誰會下一個遭殃，恐會連帶影響2026年縣市長選舉布局。對此，中國國民黨籍“立委”葉元之指出，前“行政院長”蘇貞昌自政壇退休，但政治勢力留給有意參選新北市長的女兒蘇巧慧，不過葉元認為，2026一役民進黨應會由黨主席指派，因為“正國會”已經向賴輸誠，黨秘書長林右昌跑的很勤，蘇巧慧恐怕是白忙一場。



2026新北市長選舉，民進黨的可能參選人包括“立委”蘇巧慧、黨秘書長林右昌，而此前在民調中勝過蘇、林的前海基會董事長鄭文燦涉貪遭收押，林右昌的民調又不及蘇巧慧，民進黨內競爭關係，引發外界討論。



此外，民進黨中央規劃要在全台成立“新住民諮詢站”，近期民進黨新北市黨部函文指出，新住民朋友在台居住區域分散，為有效聯繫與加強新住民與民進黨的情感，誠摯邀請本黨公職與本部合作設立服務據點，當地新住民朋友有服務需要時，可就近至服務據點諮詢，或將案件資料轉至黨部進行後續服務，讓服務遍及全新北，以及讓民眾深刻感受民進黨對新住民族群的重視。



蘇巧慧表示，民進黨長年推動新住民權益，她擔任“立委”以來，也長期關心新住民朋友在台灣的生活與適應問題，近期在“立法院”更推動“新住民權益保障法草案”，希望提供新住民朋友更完善的權益保障。



藍委葉元之15日在政論節目《57爆新聞》表示，蘇貞昌在當“行政院長”5、6年期間，對人事管控非常嚴格，不僅是所謂銀行公股行庫董事長和總經理都要他自己的人，甚至就連有些部會的科長或“行政院”裡面的基層官員，都是蘇貞昌親自指派。儘管蘇貞昌已退出政壇，但女兒蘇巧慧還在，“蘇貞昌過去所放的這些人情，全部都會回到蘇巧慧身上！所以如果賴清德認為不能讓英系持續坐大的話，那蘇系何嘗不是？”



葉元之也預言，這次2026市長選舉，民進黨一定會比照以前由黨主席直接指定，沒有初選。他更大膽推斷賴清德新北市長人選會直接指派林右昌，“正國會”老早就跟賴清德輸誠了，林右昌現在跑得很勤，很早以前就聽說連板橋里長聚會他都去，現在又在新北市成立了一些土地公協會之類，看得出來就是在布局新北市，這些若沒有黨主席授意，他敢明目張膽跑到一個縣市去經營嗎？”葉元之也直言，儘管蘇巧慧同樣跑得很勤，但長公主最終恐怕會是白忙一場。



同台的媒體人張禹宣也點出，蘇巧慧是民進黨少數跳出來幫鄭文燦說話的人，這個動作突顯出一件事，“新北市長她不是十拿九穩的！如果今天蘇巧慧已拿到新北市長入場券還會幫鄭文燦講話嗎？”