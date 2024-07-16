黃揚明曝鄭文燦母告別式太誇張　人民看在眼裡

2020年7月鄭文燦母親鄭邱碧回告別式。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，並被爆料2020其母過世時所設豪華靈堂違法。媒體人黃揚明16日在政論節目回憶，當年鄭母舉辦告別式導致八德大塞車，2024年“立委”選舉鄭所支持的該區無黨籍前“立委”趙正宇落選，不是沒有道理。



鄭文燦母親鄭邱碧回2020年5月辭世享壽85歲，7月4日在桃園八德區舉行告別式，轟動地方。新黨游智彬曾召開記者會表示，告別式用地1甲多（10504.35平方公尺），光是整地填平就需耗費至少新台幣800萬元、搭建費用至少要300萬元，逾2萬人出席弔唁，動用大批維安和交管人員。鄭家還在靈堂旁搭棚，架起大電視現場直播。送花藍單位也創新高，現場架起兩面5公尺高、8公尺寬的看板，列出致贈花籃的芳名錄，包括單位、個人超過3000個，全台政治人物沒人像他這麼高調。



黃揚明14日曾在臉書轉發前時力“立委”候選人林佳瑋貼文，指鄭文燦母親2020年5月離世，其靈堂選在蘆竹南山路的“龍巖桃園會館”，但該會館早在2018年1月就因提供非法殯葬設施供消費者使用，而被裁處3萬元並公告停用，市府還呼籲消費者留意自身權益。而現任桃市府也證實，市府自2018年查報裁處，已累計裁處27萬元。



黃揚明16日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，“這些事人民當然看在眼裡”，黃揚明說，2022年九合一大選桃園市長張善政在八德區的票數遙遙領先對手，鄭文燦支持的趙正宇落選，不是沒有道理，很多民眾知道這樣舉行告別式不對、觀感不佳。



黃揚明也質問，鄭文燦父親2014年去世時低調舉辦喪禮，為什麼擔任市長後，變得如此高調？