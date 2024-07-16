NCC組織法三讀　委員最多連任一次到期卸任

通訊傳播委員會組織法第四條修正案，韓國瑜三讀敲槌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月16日電（記者 俞敦平)在被外界稱為“立法院”法案大清倉的院會最後一日，其中要審理的法案中最受矚目的法案之一，《通訊傳播委員會組織法》第四條條文的修正草案。在經過表決後，在白營放棄投票的情況下，藍營以優勢的席次通過此案，並正式三讀通過。



由國民黨團提案的《通訊傳播委員會組織法》第四條條文的修正草案，其主要引起綠營反對的有兩點，分別是改掉原本NCC委員原本可以無限期連任改成以一屆為限，還有當有委員要卸任時，假如新任委員空缺，原委員可以留任的規定。



由於這次的NCC組織法修正草案朝野協商無法取得共識，因此進入院會表決。在白營放棄投票的情況下，藍營在“立法院副院長”江啟臣也加入投票後，以優勢的席次通過此案，並由院長韓國瑜敲槌宣布正式三讀通過。



在《通訊傳播委員會組織法》第四條條文修正草案正式三讀通過後，中國國民黨籍“立委”洪孟楷和葉元之也都在處理程序後發言發表了對修法的看法。



洪孟楷表示，此次修法主要在於捍衛公平性、公正性及公開性。他詳細說明，修法有三大重點：首先是公正性，要求NCC委員的連任以一次為限，不得再任；其次是公平性，當委員有缺額時，繼任委員的任期至原任期屆滿為止，不得延長；最後是公開性，“行政院”院長應在三個月內補足相關提名。洪孟楷強調，現行條文有所不足，此次修法補齊了這些不足之處，使NCC的提名過程更加嚴謹。

