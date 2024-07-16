台東太麻里熱氣球光雕　沙灘迎曙光

台灣國際熱氣球嘉年華15日清晨在台東縣太麻里曙光園區舉辦熱氣球光雕音樂會。（饒慶鈴臉書） 中評社台東7月16日電／台灣國際熱氣球嘉年華15日清晨在台東縣太麻里曙光園區舉辦熱氣球光雕音樂會，也是今年第一場迎曙光的光雕音樂會場次。曙光球帶領台東球、彩虹球、熊讚球、日本養樂多超人及南瓜球等六顆熱氣球亮相。中國國民黨籍台東縣長饒慶鈴提醒大家，熱氣球嘉年華有2場曙光音樂會，下一場是22日在三仙台，“我們東海岸見”！



太麻里熱氣球曙光光雕音樂會15日清晨四點多在“千禧曙光紀念園區”進行，天未亮即湧入不少遊客，共同在沙灘上迎接太平洋昇起的第一道曙光。六顆熱氣球緩緩立球，搭配音樂以“希望曙光”為主題，樂組曲讓現場球迷感受音樂與熱氣球光雕交織的魅力，更吸引許多攝影愛好者，前來捕抓熱氣球與曙光相互呼應的絕美畫面。



台東縣政府提醒，熱氣球嘉年華即日起至8月19日在台東鹿野高台，每天上午場五點半到七點半、下午場五點到六點半，在天氣許可的形況下，將有造型球展演及繫留體驗活動。



下一場曙光光雕音樂會將在22日於成功鎮三仙台舉辦，市區場的光雕音樂會則在8月12日於國際地標進行，國際地標場將有熱氣球光雕秀搭配煙火展演。