台駐WTO代表遭爆料　稱妻曾任法官有專業

台駐WTO代表羅昌發。（照片：台灣常駐世界貿易組織代表團官網） 中評社台北7月16日電／台駐WTO代表羅昌發被爆料指控占用公務車、更換官邸地板、其妻要求下屬到官邸監工等事。羅昌發提出聲明駁斥報導，表示太太黃鈺華以採購法專業協助改掉發包監工陋習，並無不當。



羅昌發表示，週刊前述報導見刊當日，他就以書面向“外交部”逐項詳細回覆相關指控，但近日仍有媒體繼續轉載，為維護清譽，他先以個人身分發表聲明回應。



羅昌發指出，“國家”購置或承租職務宿舍（官邸或官舍）的維護，如修繕、園藝，都屬“勞務採購”，是負責總務的駐外官員責任，與外館館舍（辦公室）的維修性質相同。



針對爆料稱他上任不久就要更換官邸地板、太太對工程發號施令等，他表示舊地毯已使用超過20年，依據2021年“外交部”通函要外館“檢視自有館（宿）舍”是否須修繕養護，才由同仁評估建議更換為耐磨地板，並經“外交部”審核通過。



羅太太黃鈺華曾任法官、律師，對政府採購法有實務經驗。羅昌發表示，太太在官邸直接面對廠商與工人，親眼看到未依契約及法律執行或監工不確實，“無法視而不見”，例如發現監工的雇員擅自同意廠商直接在舊地毯上塗膠水貼上新的木地板。



羅昌發說，他因此請太太加入“採購小組”、協助建立詳細採購流程，改掉不監工等陋習，並因地板問題有預算期限的急迫性而在兩個非周日晚上召開臨時視訊會議討論各1、2小時，卻被爆料者誣指為“周日開會讓太太發牢騷3小時”。

