竹科管理局交接　卓榮泰向科技大廠保證不缺電

竹科管理局長交接典禮共有2百多位產業界人士出席。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月16日電（記者 盧誠輝）新竹科學園區管理局長今日舉行交接典禮，原局長王永壯屆齡退休，由新任局長陳宗權接任。“行政院長”卓榮泰到場出席觀禮，他在致詞時向全場業界人士保證，安全穩定供電是台灣能源政策的最優先價值目標，也是政府對人民的承諾。



新竹科學園區是台灣首座科學園區，成立於1979年，至今有600家以上高科技業廠商進駐，主要產業包括半導體業、電腦業、通訊業、光電業、精密機械業與生物科技業。台積電、聯發科、聯電等大廠都在此發跡，竹科也是全球半導體製造業最密集的地方之一，目前已開發新竹園區約632公頃與竹南園區約141公頃，超過17萬人在園區工作。



竹科管理局長今日下午舉行交接典禮，包括卓榮泰、“國科會主委”吳誠文、卸任竹科管理局長王永壯、新任局長陳宗權、中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙、國民黨籍新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、台灣民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠、桃園市經發局長張誠和聯電榮譽副董事長宣明智等200多位產官人士到場觀禮。



卓榮泰致詞時表示，特別感謝卸任局長王永壯任內帶領同仁提升園區整體投資環境，深獲園區廠商肯定。他指出，竹科是1980年由科學家、經濟學家及政治家共同推動成立，今天不是送舊迎新，是新竹科學園區要延續前人典範，繼續推動產業創新，讓台灣站穩在全球科技產業無可取代的領先地位。

