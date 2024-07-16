藍綠各退一步　白營版電業法修正獲三黨共識

《電業法》第49條修正案，韓國瑜三讀敲槌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月16日電（記者 俞敦平）在藍綠各退一步後，民眾黨團提出的《電業法》第49條修正案正式三讀通過。該修正案要求電價與各種費率的計算公式，需經公開說明會並邀請各界專家學者及相關民間團體審議。原本藍營版本是希望電價審議委員會的任何決定必須送“立院”同意，否則不能實施，而民進黨原本則不願意修法，最後在藍綠各退一步後通過民眾黨的提案版本。



16日院會，在朝野三黨都有共識的情況下通過了民眾黨團提出的《電業法》第49條修正案。根據新修正案，電價與各種費率的計算公式須經公開說明會，並邀請政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會。審議會中的學者專家及相關民間團體代表不得少於二分之一，審議方式及其他應注意事項須基於公平、公正、公開、透明的原則，由中央主管機關制定。此舉旨在提高電價審議的透明度和公正性。



在三讀後的程序發言上，中國國民黨籍“立委”林思銘在表示，電價的調漲應經“立法院”監督，這是民意的體現。他指出，過去電價的調漲決定常常讓民眾感到無奈，因為審議委員會的決定缺乏民意參與。因此，修正案新增了一項規定，即審議會的決議應於一個月內送交“立法院”審議後實施。這樣一來，“立法院”能夠代表民意表達看法，避免過去因電價調漲而引發的生活壓力和物價上漲。



台灣民眾黨籍“立委”張啟楷則強調，這次電價審議的改革是全民的勝利，打破了長期以來官方獨大的電價審議方式。台灣民眾黨早在五月份就提出了這一版本，感謝國民黨與民進黨最終認同並採用。他指出，民意在電價問題上自今年二月起一直表達強烈意見，而今天的修法終於回應了這一需求。



張啟楷還表示，民眾黨提出的改革方案強調民意的重要性，新的審議委員會將由二分之一的民間代表和社團專家組成，以確保電價審議能真正反映民意。他期待這一改革能在未來的電價審議中發揮積極作用，尤其是在即將到來的十月份電價審議中。