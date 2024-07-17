曾煥程：民進黨反賴力量會聚集到陳其邁周邊

“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化7月17日電（記者 方敬為）針對民進黨籍海基會前董事長鄭文燦桃園市長任內土地開發案涉貪遭羈押，曾任綠營民代助理的“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程接受中評社訪問表示，若從綠營內部鬥爭的角度來看，賴清德表態查辦鄭文燦有三個效益，首先是替民進黨塑造清廉形象；其次是建立黨內領導威信；最後則是剷除未來可能的競爭者。



曾煥程說，賴清德2024雖然當選“總統”，但面對得票率僅40%，以及民進黨在“立法院”席次未過半的“雙少數”局面，不能排除2028大選黨內出現挑戰者，鄭文燦先前被視為“儲君”，鄭落馬後，放眼望去，綠營接班梯隊最有能量者就是高雄市長陳其邁，接下來賴清德與陳其邁的關係值得觀察。



曾煥程，東海大學國貿系學士，2022年曾代表台灣維新參選彰化縣議員，後來從事中小企業輔導顧問，現為“中華工商資源整合策進會”第四屆理事長。曾擔任民進黨籍前“立委”林豐喜助理。



鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，7月11日遭收押禁見，後續發展，各界關注。



對於鄭文燦案，外界認為與民進黨內部鬥爭有關，曾煥程表示，就事件本身而言，民進黨主席賴清德表態“不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱，不得不然”，相關宣示值得肯定，畢竟政治人物本就應該以高標準檢視，既然有貪汙之虞，賴清德要求檢調查明清楚，對其個人與民進黨的形象而言，有正面效果。



曾煥程認為，賴清德若是以“整肅貪腐”、“大義滅親”的理念出發，可以替民進黨塑造清廉的形象。而若是以綠營內部鬥爭的角度來看，不排除賴清德是藉此建立黨內領導威信，並剷除未來可能的競爭者。