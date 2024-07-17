中評關注：盧秀燕此時訪美效益可能有限

台中市長盧秀燕宣布訪美。（中評社 資料照） 中評社台中7月17日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕宣布將於7月22日至31日赴美西訪問，這是盧首次以台中市長身份公務訪美，被解讀是參選2028大選的起手式，美方的接待層級，以及僑界的反應都會是觀察指標。但時機點尷尬，恰逢美國總統大選競選期間，盧此行的效益或許有限。



盧秀燕22日至31日出訪美西，將拜訪10個台中市姐妹城市，參觀台中海外企業與拜會僑界。據傳將拜會蘋果總部，不過市府不證實，對於一切行程細節、將拜會哪些人，均未公布，只說尊重邀請方的安排。



盧秀燕近期動作頻頻，6月底才北上與同黨的新北市長侯友宜合體，7月5日又南下高雄與“立法院前院長”王金平餐敘，月底則赴美訪問，引人聯想。盧秀燕被視為角逐2028大選的熱門人選，在黨內廣結善緣，並在市長最後任期拚城市外交，提升國際能見度，布局未來的意味濃厚。



但由於美國正在總統大選競選期間，選情相當激烈，共和黨籍候選人特朗普13日甚至在造勢場合中遭槍擊，美國政壇當前情勢詭譎多端，盧秀燕此刻訪美的效益待商榷。雖然目前尚不確定盧秀燕是否會見美方政治人物，但在競選期間，無論是與共和黨籍或民主黨籍人物接觸，立場上都會顯得尷尬。



此外，盧秀燕將行程安排鎖定在美西地區，刻意遠離政治中心，也較無法凸顯出美方的接待層級，政治效益難以“外銷轉內銷”，盧秀燕訪美若是為了角逐2028大選鋪路，此趟要塑造出“美方相挺”的形象，成效可能相對有限。



普遍認為，盧秀燕這趟訪美最大的收穫可能在於僑界的歡迎程度，據傳，美國洛杉磯僑胞已為盧秀燕籌備“歡迎午宴”，除了在地僑胞參與，並邀請前駐美代表袁健生出席，將一起談市政與建設。據僑界人士透露，該場活動的報名人數已經爆滿。只是美國僑界歡迎盧秀燕所產生的政治紅利，仍與美國官員及政治人物的反應有程度上的落差，盧訪美後續效應，值得觀察。