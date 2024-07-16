60對48　“立院”通過解除赴大陸觀光禁團令

表決結果出爐，藍白聯手取得60票贊成，輾壓綠營的48票反對，成功通過決議案。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月16日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”陳玉珍提案，要求解除觀光客赴陸禁團令，並開放陸客循小三通赴金門、馬祖、澎湖旅遊。“立法院”今日表決，在國民黨團與台灣民眾黨團聯手下，成功以60票贊成輾壓民進黨團的48票反對，通過此項決議案。



“立法院”總席次113，國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席，無黨籍2席



值得注意的是，澎湖縣唯一的“立委”楊曜為民進黨籍，是離島三縣市當中唯一一席綠委，他今日缺席投票。



此案16日上午先進行朝野協商，協商未達成共識，因此下午交付院會處理。



陳玉珍在提案說明時表示，賴清德就職典禮都說兩岸觀光客應該多多交流，現在觀光業真的非常淒慘。金門各行各業幾乎都沒有生意，比疫情期間還慘。因為很多旅客都出境，沒有台灣客，也沒有大陸客。禁團令剝奪人民工作權，違反了《“憲法”》，而且體現出民進黨團完全不在乎老百姓死活，“你們眼中衹有政治，沒有民生經濟”。



陳玉珍懇請大家，為了觀光產業的發展，為了金門、馬祖、澎湖離島縣市的生計，希望這次的提議可以順利通過。在兩岸交流的歷史中，小三通一直扮演著很重要的角色，一直有先試先行的功能。希望大家都可以秉持良心，支持解除禁團令，支持開放陸客循小三通途徑到離島縣市。



由於民進黨團對此案提出異議，因此國民黨籍“立法院長”韓國瑜裁示交付表決。



表決過程中，陳玉珍不斷穿梭於綠委座位，怒嗆綠委心中衹有政治，沒有民生。



最後表決結果出爐，藍白聯手取得60票贊成，輾壓綠營的48票反對，成功通過決議案。