民進黨觀摩美國共和黨全代會

台灣朝野跨黨派代表團出席美國共和黨全國黨代表大會。（照片：民進黨提供） 中評社台北7月16日電／美國共和黨全國黨代表大會（2024 Republican National Convention）7月15日至18日於威斯康辛州密爾瓦基市舉行，民進黨加入跨黨派代表團與會。民進黨表示，多名友台政要出席台灣駐美代表俞大㵢舉辦的酒會，聯邦眾議院軍事委員會成員艾福特指出，本屆大選攸關國際及台海安全，特朗普將確保對中嚇阻，持續對台軍售，並對霸凌他國之中俄獨裁者展現雷根式的“和平靠實力”。



民進黨也將參加八月民主黨的全代會，屆時“立法院”休會，預計將有“立委”加入。



民進黨出席美國共和黨全代會人員包括：黨主席特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、民進黨青年部主任阮俊達、民進黨駐美代表處主任蕭舜文。



民進黨指出，共和黨全代會第一天於嚴謹的維安中展現熱鬧氣氛。代表團上午參與“傳統基金會”（The Heritage Foundation）政策研討會，下午出席駐美代表俞大㵢歡迎酒會並與多名友台政要互動，與會政要均重申美國對維護台灣民主自由的承諾。在共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）宣布副總統候選人為聯邦參議員范斯（J.D. Vance）後，晚間特朗普偕同范斯現身全代會大會現場，使氣氛來到最高點。

