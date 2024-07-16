竹科管理局長交接3縣市長出席　獨缺高虹安

竹科管理局長交接典禮在竹科尼尼生活館活動中心舉行。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月16日電（記者 盧誠輝）新竹科學園區管理局長今日舉行交接典禮，原局長王永壯屆齡退休，由新任局長陳宗權接任。竹科管理局長交接典禮對竹苗地區是一大盛事，會場共來了2百多位產業界人士，包括中國國民黨籍新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦都親自到場觀禮，甚至連國民黨籍宜蘭縣長林姿妙也親自出席，但卻獨缺竹科所在地的台灣民眾黨籍新竹市長高虹安未到場，僅派副市長邱臣遠代表出席，格外引人矚目。



竹科管理局長今日下午舉行交接典禮，包括“行政院長”卓榮泰、“國科會主委”吳誠文、卸任竹科管理局長王永壯、新任局長陳宗權、中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙、國民黨籍新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、台灣民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠、桃園市經發局長張誠和聯電榮譽副董事長宣明智等人都到場觀禮。



事實上，竹科管理局和竹竹苗3縣市首長一直保持良好熱絡的互動，去年2月更由科學園區同業公會理事長李金恭發起“園縣市共好高峰會”，每3個月邀請竹科管理局長和竹竹苗3縣市首長率領各局處首長輪流作東召開會議，6月28日才剛在苗栗三義西湖渡假村舉辦第6次會議，每次會議，竹竹苗3縣市首長為了爭取竹科資源，都會排除萬難到場與會，所以這次竹科管理局長交接典禮，卻未見高虹安到場，就讓現場媒體議論紛紛。



高虹安過去擔任“立委”時因涉嫌詐領助理費，台北地院將在下周三7月24日宣判，高若一審被判決有罪，就必須停職，因此高近期的動向也備受關注。新竹市府則透過新聞科向中評社表示，高虹安因同時間正在新竹城隍廟出席2024竹塹中元城隍祭記者會，所以才未出席竹科管理局長交接典禮。