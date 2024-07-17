特朗普遇刺效應　卓榮泰維安也升級

卓榮泰身後有4名維安人員戒備。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月17日電（記者 盧誠輝）美國共和黨總統參選人、前總統特朗普13日在賓州造勢活動遭遇槍擊受傷後，台灣府院高層維安全面升級。“行政院長”卓榮泰16日出席新竹科學園區管理局長交接典禮時，卓身旁至少都有4名維安人員戒備，卓上台致詞時，台上台下超過20位維安人員更緊盯現場所有人的一舉一動。



卓榮泰16日下午出席新竹科學園區管理局長交接典禮，包括“國科會主委”吳誠文、卸任竹科管理局長王永壯、新任局長陳宗權、中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙、國民黨籍新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、台灣民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠、桃園市經發局長張誠和聯電榮譽副董事長宣明智等人都到場觀禮。



卓榮泰到場前，維安人員就清空走道，不許任何人靠近。卓一到場就直接上台，身後有4名維安人員高度戒備，光台上就有超過10名維安人員在場緊盯所有人的一舉一動，台下也有超過10名維安人員站在各處戒備，只要有媒體稍微靠近拍攝，維安人員就會上前一對一緊盯每個動作。



自從特朗普遇刺後，賴清德和蕭美琴出席公開活動時的維安就已全面升級，出了進出會場要經過安檢外，現場也不受訪、不合照，甚至連媒體拍照也不能站起來或閃光燈打太亮。而卓榮泰今日在新竹連跑3個行程，一樣全都不受訪，維安人員持續保持高度戒備。