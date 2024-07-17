徐健銘：禁團令生亂象　台旅客權益恐受損

屏東縣旅行商業同業公會理事長徐健銘。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月17日電（記者 蔣繼平）針對台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展後兩岸觀光能否回暖，屏東縣旅行商業同業公會理事長徐健銘接受中評社訪問表示，這部分應該沒這麼樂觀，大陸市場重要，仍希望靠智慧解決，但赴陸禁團令持續，會產生許多灰色地帶，影響到台灣消費者權益，呼籲台政府要重視及有配套。



台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展15日閉幕，主辦單位台灣旅遊交流協會預估，4天活動吸引28.2萬人次進場，參展人數、消費力道都比預期更佳。今年陸方有155名官員及業者來台參與，是疫情後最大規模的大陸來台旅遊交流團。



今年74歲的徐健銘在屏東市經營瑞安旅行社，已擔任過5屆的屏東縣旅行公會理事長，也曾是旅行業品質保障協會屏東縣辦事處主任，在業界是相當資深的老兵。



對於兩岸觀光回暖的期待，徐健銘表示，這次旅展安徽省是主賓省，應該是去年兩岸旅行商大會在安徽省合肥市舉辦，台灣這邊有過去訪問，所以這次換成台灣這邊辦並邀請陸方過來，雙方有來有往而已。他語帶保留地說，後續能否有新氣象，可能要再看看吧，應該沒有這麼樂觀。



徐健銘表示，上個月400多團過去大陸旅遊，其實全台4千多家旅行社做大陸旅遊，400團並不難，且大陸旅遊還是很熱，像今年流行的北疆、絲路之旅，詢問度都很高，不過也出現隱憂，因為目前台灣這邊不能組團了，所以會有一些灰色地帶與問題發生。

