劉必榮語中評：美民主黨為何沒有了換登聲音

台灣東吳大學政治學系教授劉必榮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月17日電（記者 鄭羿菲）美國共和黨總統參選人、前總統特朗普遭到槍擊後，當選看好度激增。台灣東吳大學政治學系教授劉必榮接受中評社訪問表示，雖外界預測特朗普當選機率高，但民主黨也力挽狂瀾，包括共和黨代表大會確定提名俄亥俄州參議員萬斯（J.D. Vance）為副手後，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）便立刻邀辯論，但萬斯也沒辦法立刻就答應，凸顯“共和黨還沒準備好”的形象。



劉必榮也說，目前民主黨內士氣雖不是很好，但還得觀察後續的民主黨代表大會是否出現“戲劇性變化”，如提名美國前總統奧巴馬（Barack Obama）的夫人、前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama），若民主黨代表大會仍維持“換不換拜登都沒差”的氛圍，那美國大選就差不多提早結束了。



劉必榮提醒，外界都預測特朗普當選機率高，但若結果特朗普敗選，2021年就已發生“國會山莊騷亂”事件，恐怕美國社會會更動盪。



劉必榮，美國約翰霍普金斯大學國際關係碩士、維吉尼亞大學國際關係博士，研究專長為國際政治、外交政策與東南亞研究等，並專研談判理論、孫子兵法與衝突解決等。目前除任教於東吳大學政治系，亦為台北市談判研究發展協會理事長與和風談判學院主持人。

