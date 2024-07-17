屏東西市場外觀像啥？藍綠各自不同解讀

屏東市西市場改建完工，昨天盛大舉辦開幕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月17日電（記者 蔣繼平）位於屏東市剛改建完工的“屏東西市場”，昨天盛大開幕，不過外牆設計引起熱議，許多藍營一看直覺很像國民黨黨徽，縣府則解釋是代表溫暖的屏東，一般人則認為是旭日東昇，看來各有不同解讀，也都說得通。



屏東西市場位於屏東市和平路，是屏東首座有空調的室內市場，也是一棟綠建築，全部共有94攤，分別有16間店舖以及78個開放式攤位，二樓有用餐區。攤位有蔬果區16攤、生鮮區12攤、百貨類20攤、飲食類30攤。



屏東市西市場已有40年歷史，是當地重要採買中心，近年因建築物設備老舊、結構安全堪慮，由中央補助新台幣8200萬元、地方自籌1億1000萬元，2022年10月改建，今年6月25日起試營運，7月16日正式開幕。



有趣的是，建築外牆的圖案，不同的人看了後解讀也不同。有民眾說“應該是旭日東昇吧！”藍營人士則說“怎麼看起來很像國民黨的黨徽？”負責設計的屏東縣政府城鄉發展處則強調“這是代表溫暖的屏東！”



屏東縣長期由民進黨執政，也是綠營的大票倉。不過，人口最多的屏東市則長期由國民黨執政，屏東市過去有許多眷村，眷村也是深藍的代表，因此屏東市長都是藍營拿下，形成特殊的政治生態。