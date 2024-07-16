藍白邀賴清德“國情報告”　府：不宜

藍白“立委”優勢表決，再度通過邀請賴清德到“立法院”進行“國情報告”決議案，但府方認為不宜。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電（記者 黃筱筠）“總統府”發言人郭雅慧16日表示，關於“立法院”三讀通過的“立法院”職權行使法，“憲法”法庭已經在7月10日召開過準備程序，目前“釋憲”案及暫時處分案皆正由“憲法”法庭審理當中。她呼籲，為了尊重“憲法”嚴肅性，在“憲法”法庭裁判前，任何“憲政”機關均不宜採取行動。



郭雅慧強調，賴清德不只一次表達，願在合法、合憲前提下，赴“立法院”進行“國情報告”。然而，此次“立法院”三讀通過的相關法案，審議程序引發社會高度疑慮，雖然“憲法”法庭裁判的結果未知，但既有“違憲”疑慮，自應等候“憲法”法庭裁判結果。



國民黨“立法院”黨團、民眾黨“立法院”黨團日前分別提案，建請“立法院”會作成決議，在新任“行政院長”施政方針報告前，依“立法院”職權行使法”規定，邀請賴清德至“立法院”就“國家”大政方針進行“國情報告”。由於朝野黨團對於國民黨團、民眾黨團的提案，在經過協商冷凍期1個月後，仍無法達成共識，因此16日進行表決。



今天“立法院”會在藍白人數優勢下，朝野“立委”經表決，先後通過國民黨團、民眾黨團所提修正動議，決議“立法院”依“立法院”職權行使法規定，邀請賴清德至“立法院”就大政方針進行“國情報告”，並依法回應“立委”的問題，其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。