“立院”解除赴陸禁團令決議　陸委會稱尊重

陸委會主委邱垂正。（中評社 資料照） 中評社台北7月16日電／“立法院”16日表決通過解除赴大陸觀光禁團令，並開放陸客循小三通赴金門、馬祖、澎湖旅遊決議 。陸委會晚間以書面回應，並未正面表達如何落實，僅稱對“立法院”的決議予以尊重，仍將視兩岸互動情況滾動檢討現行政策。



兩岸開放觀光近期有較正向的訊號，包括大陸12省市日前組團來台參與夏季旅展，“立法院”也在16日在藍白“立委”人數優勢下，表決通過“在維護“我方”安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光”決議。



陸委會16日晚間發布書面回應，仍強調“雙向對等”，並未闡述兩岸觀光政策會否因“立法院”的決議而有所改變。



陸委會表示，重啟兩岸雙向對等的觀光旅遊，是政府的既定政策。政府在去年8月24日公布開放兩岸團體旅遊規劃，同年9月底，已作好所有準備，只要陸方開放陸客，旅行社送件申請就可以落實。



陸委會說，從政策或實際執行面來看，“恢復兩岸觀光交流的障礙在陸方”。台灣持續展現善意，從未限制台灣民眾赴陸自由行，在旅行社組團赴陸方面，“行政院”已於今年5月30日公布6月1日前規劃的團體，可繼續執行，未來並將滾動檢討，自今年3月至6月已有約12萬人次赴陸。



陸委會指出，陸方自2019年8月1日起停止陸客來台個人旅遊，在團體旅遊部分，中國大陸文旅部自去年1月迄今，已開放大陸組團社可組團前往138個國家及港澳出境旅遊，但台灣未列入開放名單。今年4月28日文旅部以附條件的方式，恢復福建居民赴台團隊旅遊，但陸方迄今無1人、1團來台旅遊。



有關小三通旅遊，陸委會說，中國大陸文旅部今年4月28日公布的內容，僅率先恢復福建居民到馬祖旅遊，未開放到金門旅遊，陸客至金門旅遊的障礙是在陸方。有關福州市旅遊協會擬率團赴馬祖踩線，台灣已核准，並協助該團於今年6月29日至7月1日完成踩線。陸委會已多次對外表示，歡迎陸客儘速提出到馬祖、金門旅行申請，政府將依程序進行專案審查。



陸委會表示，對“立法院”的決議，予以尊重。政府仍將視兩岸互動情況滾動檢討現行政策，以確保“國家”整體利益，並呼籲陸方相向而行，推動兩岸雙向對等健康有序的觀光交流。