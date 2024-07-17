中評關注：賴清德拒“國情報告”難說服民眾

賴清德已經在6月24日公布相關“國會”改革法案。（取自府方網站） 中評社台北7月17日電（記者 黃筱筠）“立法院”昨天通過決議邀請賴清德至“立法院”就“國家”大政方針進行“國情報告”，不過，府方馬上打臉“立院”決議，認為“國會”改革相關法案既有“違憲”疑慮，自應等候“憲法”法庭裁判結果。但相關法案已通過三讀，又是賴清德頒布實施，現在“憲法”法庭暫時處分裁決未果，府方拒絕“立法院”邀請出席“國情報告”，不等於自打嘴巴嗎？連自己頒布的法令都不願意遵守，這樣很難說服民眾。



“立法院”會昨天經表決，先後通過國民黨團、民眾黨團所提修正動議，決議“立法院”依“立法院”職權行使法規定，邀請“總統”賴清德至“立法院”就“國家”大政方針進行“國情報告”，並依法回應“立委”的問題，其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。



府方隨即回應，關於“立法院”三讀通過的“立法院”職權行使法，“憲法”法庭已經在7月10日召開過準備程序，目前“釋憲”案及暫時處分案皆正由“憲法”法庭審理當中。雖然裁判結果未知，但既有“違憲”疑慮，自應等候“憲法”法庭裁判結果。



關於《“立法院”職權行使法》相關修法，之前“立法院”已三讀通過，賴清德也在6月24日以“總統”令公布該法，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第3日起發生效力。

