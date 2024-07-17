特朗普：美國為台灣提供保護　應付保護費

特朗普接受訪問時，質疑美國是否應保護台灣。（照:截自Mackenzie HawkinsＸ） 中評社台北7月17日電／美國前總統特朗普6月25日接受美媒採訪，質疑美國是否應保衛台灣，直白表示：“台灣為我們（美國）做了什麼？”，更直言美國數十年來都為台灣提供保護，台灣應該付錢給美國。



綜合外電報導，特朗普對於外交政策的“可交易的”觀點，還有對於每個協議“贏”的渴望會影響全球，更可能導致與美國盟友關係的破裂。儘管保衛台灣抗陸是美國跨兩黨的普遍認知，但特朗普對於保衛台灣一事態度冷淡，更直言台灣很有錢，“他們確實100%奪取了我們（美國）的晶片事業，我的意思是，我們有多愚蠢？他們拿走了我們所有的晶片業務。他們非常富有。”特朗普認為，台灣應該付給美國保護費， “我認為我們與保單（Insurance Policy）沒有什麼不同。為什麼？我們為什麼要這樣做呢？”



另一個讓特朗普抱持懷疑態度的原因在於，他認為要保護一個相距十萬八千里的小島實在非常困難，“台灣距離我們 9500 英里（約15288公里），但僅距離中國大陸68英里（約109公里）。”而放棄保護台灣的承諾代表美國的外交政策將有大幅改變，就跟停止援助烏克蘭一樣重大，看起來特朗普打算從根本上改變這些盟約。