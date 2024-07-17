賴龍親信楊懿珊　內定接任駐美副代表

楊懿珊。（中評社 資料照） 中評社台北7月17日電／賴清德外交新人事曝光！負責督導民進黨國際事務的現任黨副秘書長楊懿珊，內定接任駐美副代表。楊對此僅回應說“很震驚”。據瞭解，台“外交部”待走完人事流程就會對外公布。



楊懿珊來頭不小，曾是“外交部長”林佳龍的核心幕僚，之後被賴清德重用，協助草擬涉外論述。台灣駐美代表俞大㵢日前被爆亂花公帑，被解讀是台灣外交系統中“北美派”、“拉美派”的兩大鬥爭。楊懿珊此刻赴美，頗有“賴龍親信”到前線調和的味道。



俞大㵢在拉美系統影響力深厚，而北美司長王良玉的“北美派”系統同樣不可小覷。



45歲的楊懿珊擁有國際、外交專業，畢業於澳洲國家大學（ANU），後取得英國倫敦大學皇家哈洛威學院國際關係碩士，曾獲英國外交部的Chevening獎學金。賴清德去年接任民進黨主席，她獲延攬出任黨副秘書長，今年初又一度銜命代理秘書長，深獲賴清德信任。



楊懿珊擔任黨副秘書長、代理秘書長期間，負責督導黨的國際交流事務，更代表賴清德及民進黨接見許多國際友人及重要外賓，例如美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、美國前國家安全顧問約翰·波頓（John Bolton）、美國民主黨州主席協會（ASDC）等訪團，與美方政要互動密切、熟悉國際事務。



據瞭解，楊懿珊過去在“文化部”任職期間就是協助文化事務的國際交流，未來接任駐美副代表後，有望負責台美文化的國際交流事宜。黨內人士表示，“外交部”待走完人事流程就會對外公布。



民進黨17日將召開外交培力營赴美記者會，楊懿珊也會出席。