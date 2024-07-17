駐泰前代表莊碩漢涉性騷　“監院”通過彈劾

前駐泰國代表莊碩漢。（中評社 資料照) 中評社台北7月17日電／前駐泰國代表莊碩漢涉性騷擾女部屬，侵犯被害人人格尊嚴，嚴重影響外交人員的聲譽及形象，“監察院”16日公告彈劾案文及其審查決定書，“監察院”4日以11票成立、1票不成立，審查通過彈劾莊碩漢，移送懲戒法院審理。



“監察院”16日表示，7月4日審查通過“監察委員”張菊芳、王麗珍、紀惠容提案，以11票成立、1票不成立，通過彈劾莊碩漢，全案移送懲戒法院審理。



“監察院”指出，莊碩漢在任職駐泰代表處大使兼館長期間，在出差執行公務時，違反乙女意願握乙女的手，以及要求乙女到其房間討論修改致詞稿等，言語及肢體性騷擾行為，令乙女感到害怕、不舒服及被冒犯，但礙於其權勢不敢伸張。



“監察院”說，莊碩漢的行為違反性別自主分際，已符合性別工作平等法的性騷擾定義，“外交部”也做出相同認定。莊碩漢的性騷擾行為，不僅侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響外交人員之聲譽及形象，有違公務員服務法相關規定，情節重大。



彈劾案文指出，莊碩漢身為機關高階主管及駐外人員，代表“國家”本應嚴守行政倫理，謹慎端正言行舉止，避免男女共處、碰觸對方身體部位。莊碩漢竟未能嚴守分際，對乙女部分所為行止失檢失據，造成女性員工身心俱皆受創，戕害政府機關形象，違失情節重大，實不容姑息。