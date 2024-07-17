陳吉仲拒出席進口蛋調查聽證會　張啟楷痛批

前“農業部長”陳吉仲。（中評社 資料照) 中評社台北7月17日電／前“農業部長”陳吉仲16日受訪時被問到是否參加“立法院”進口蛋調查小組的聽證會，陳吉仲稱該小組違法“違憲”，為何要去？台灣民眾黨籍“立委”張啟楷痛批，陳吉仲的言論打臉賴清德的“總統”令，還藐視“國會”所作成決議，更不敢面對政策成敗、不敢向民眾說明政策過程和真相。



陳吉仲昨出席“台灣生物多樣性論壇暨生物多樣性典範獎頒獎典禮”，受訪指出，無論是2022年底的日本蛋還是2023年短期專案進口的巴西蛋，新冠疫情期間，民眾雞蛋需求增加約20%，每日需求量增加到2400萬顆，但因為地方自治條例的限制，許多縣市的禽舍沒辦法順利進行更新，也導致雞蛋供應一直上不來，調度雞蛋的政策帶來的效益絕對高於成本，絕對可受社會公評。



他強調，進口專案沒有廠商賺取暴利，這些都可以公開檢視，沒有必要隨著在野黨團起舞，而且進口蛋調查小組是在“違憲”違法的架構下所成立，不認為民眾可以接受。



張啟楷身為進口蛋調查小組召集人，他認為台灣是一個法治社會，不論執政黨對於目前的立法有多不滿意，都應該秉持法治精神，而不是自己當起大法官，直接否定還有效力的法律，這樣的反應更讓他想起賴清德不願前來“立法院”做“國情報告”。