中正堂儀隊戶外操演首日失準　退將轟虐待

何啟聖痛批，儀隊官兵究竟犯了什麼錯，要接受這無謂的酷刑懲罰？（何啟聖臉書） 中評社台北7月17日電／中正紀念堂三軍儀隊自15日起從銅像廳撤出，改在戶外的民主大道進行操演，引起外界討論和批評聲。對此，曾發起“612凱道閱兵”活動的資深媒體人何啟聖注意到，儀隊官兵移到戶外操演的第一天，就出現平衡不穩、節拍失準的問題。他痛批，官兵究竟犯了什麼錯，要接受這無謂的酷刑懲罰？台退役中將帥化民直呼，“國家安全”不是在意識形態下功夫，要去蔣化就乾脆把儀隊通通取消，不要虐待儀隊官兵了。



中正紀念堂三軍儀隊官兵自15日起改為在戶外的民主大道操演，但近期台北市天氣十分炎熱，三軍儀隊在大太陽底下操演，引發外界心疼與批評。但“國防部”表示，三軍儀隊隊員均完成耐熱訓練，執勤前亦由幹部掌握人員身體狀況，故於高溫炎熱天氣下執行無虞。



何啟聖16日晚間在臉書發文指出，“意識形態做祟，百姓子弟何辜”。中正紀念堂禮兵移到室外第一天操演，就出現平衡不穩、節拍失準的問題！重點不在禮兵，而在亂搞！官大學問大，外行領導內行，自然糗態百出！作弄禮兵，惡搞儀隊，糟蹋“國軍”，莫此為甚！



何啟聖痛批，不讓三軍儀隊站室內哨，硬要移到戶外接受火烤，他們究竟犯了什麼錯，要接受這無謂的酷刑懲罰？“誰家的小孩，合著活該要給你惡整啊”！