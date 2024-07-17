桃園還有土地弊案？沈富雄爆藍綠都涉案　

沈富雄在節目中痛批王義川（中）。（截自“少康戰情室”YouTube直播畫面) 中評社台北7月17日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，民進黨政策會執行長王義川13日表示，最近大家心情都很不好，因為鄭文燦有官司在身，雖然如此，請鄭好好面對，可是鄭文燦8年在桃園留下的發展陸續完工，不能因為一兩件案子，就抹煞過去的努力，“不要欺負桃園人！”對此，前“立委”沈富雄16日就表示，“弊案在桃園不分藍綠，因為真正在桃園好幾千億更改地目的土地，尤其是航空城，航空城真的去挖的話，在分割劃分的過程當中，先有消息然後去賺錢的，藍綠都有”。



沈富雄16日在政論節目《少康戰情室》中表示，“王義川這種人真的是舌燦蓮花，現在為了替鄭文燦講話，就是說他過去對桃園的貢獻，要把他考慮進去，但他最喜歡講兩蔣的壞話，但兩蔣對台灣的貢獻，你怎麼不考慮抵銷一下？所以這都亂講”。至於桃園，沈富雄說，“弊案在桃園不分藍綠，因為真正在桃園好幾千億更改地目的土地，尤其是航空城”。



根據《中時新聞網》報導，沈富雄說，“航空城真的去挖的話，在分割劃分的過程當中，先有消息然後去賺錢的，藍綠都有。現在在檯面上，已經有一段時間不管藍綠都有份，這就是要看怎麼挖，還要看涉案程度有多深，這藍綠都有份”。