賴清德下一個清算對象？高虹安出庭避答

高虹安穿著一襲靛藍色正裝、雪紡上衣、戴上淡青色口罩，神色自若赴台北地方法院。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月17日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨籍新竹市長高虹安深陷助理費貪污案、論文誣告案，她17日上午赴台北地方法院出庭誣告案。記者詢問，會不會擔心遭賴清德清算、成為下一個民進黨籍前桃園市長鄭文燦？高虹安僅說“謝謝”，在律師陪同下快步上樓。



高虹安涉及助理費貪污案，將於24日宣判。在宣判前一周，台北地院第4度開審翁達瑞（旅美教授陳時奮）自訴的論文誣告案，翁指控高虹安遭指導教授李傑除名挨告，獲檢方不起訴確定後反訴高誣告。翁達瑞今年2月開庭時曾聲請調查6大證據，磨刀霍霍想徹查高虹安論文有無造假，北院今天第4度傳喚2人出庭對決。



翁達瑞在2021年9月2度在臉書上爆料，指高虹安的辛辛那提大學的博士論文涉嫌抄襲，遭指導教授李傑除名，還說李傑不承認高這個博士生，並指高沒有自己的博士研究，挨告加重誹謗罪。陳時奮獲不起訴確定後，大動作向北院自訴高虹安涉嫌誣告罪。



大批媒體自9點在台北地院等候。高虹安今日上午9點半準時從新竹北上出庭，穿著一襲靛藍色的西裝外套、長褲、雪紡襯衫、球鞋、淡青色口罩，以及微捲飄逸的黑色長髮，在律師及助理陪同下進入台北地院。



記者詢問高虹安會不會擔心被賴清德清算、成為下一個鄭文燦？其他媒體則問高虹安對於誣告案、貪污案有無信心？



高虹安看起來神色自然，面對記者們詢問，還主動對點頭稱謝，隨後快步上2樓到刑事19、20法庭報到，律師也在旁邊準備。



出庭時間視高虹安律師與陳時奮現況攻防而定，若有終結辯論且有結果，才會再另行宣布宣判日期，否則恐要第5度再出庭。